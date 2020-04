PlayStation 5 | un designer prova ad immaginare il look della console basandosi sul

Leggi su eurogamer

(Di domenica 12 aprile 2020) Nonostante l'uscita dellenext-gen sia ogni giorno più vicino, il design finale di5 è ancora avvolto nel mistero. Fino ad oggi, solo Xbox Series X è stata svelata al mondo intero, mentre PS5 si sta facendo attendere.Tuttavia, una cosa su5 la sappiamo: ildel suo nuovo controller, chiamato DualSense. Il padnext-gen Sony è parecchio diverso rispetto a quanto visto con i precedenti DualShock. Non parliamo delle innovazioni tecniche o del nuovo pulsante "Create", masua estetica: in questo caso, abbiamo una doppia colorazione bianca/nera, unfin troppo particolare per essere relegato al solo controller. L'ipotesi più gettonata in rete vede anche la5 sfoggiare questa combinazione di colori.su questa ipotesi, un, Brian C. Worton, ha immaginato la sua versione di ...