Quirinale : #coronavirus, il videomessaggio del Presidente #Mattarella per la #Pasqua - virginiaraggi : #coronavirus A Roma potenziati i controlli della Polizia Locale per le festività di Pasqua e Pasquetta. Verifiche c… - ADeLaurentiis : Cari tifosi del Napoli, cari napoletani e appassionati di calcio. Sono auguri diversi dal solito quelli che mi appr… - dinoserpe : RT @giuly72: Pensavo fosse una Pasqua di resurrezione anche per me. Lunedi ho fatto il primo tampone, negativo. Ieri il secondo. Purtrop… - infoitinterno : Il Presidente Mattarella: 'Anche io festeggio Pasqua in solitudine, ma stiamo per vincere la lotta al Coronavirus' -

Ultime Notizie dalla rete : Per Pasqua Coronavirus e controlli per Pasqua, i blitz in strada e nelle seconde case Corriere della Sera Per Pasqua la spesa per le famiglie sole Resta attivo il numero verde per gli aiuti

E fiori davanti ai cancelli dei cimiteri cittadini chiusi per l’emergenza coronavirus, un gesto simbolico dell’amministrazione comunale, per chi non c’è più. Sarà una Pasqua diversa quest’anno. Non ...

Il messaggio di Mattarella agli italiani: "Stiamo per vincere la lotta contro il virus"

Sarà una Pasqua «diversa». Per tutti. Anche per il presidente della Repubblica che oggi si è presentato in video agli italiani per la terza volta dall’inizio dell’emergenza per un ...

E fiori davanti ai cancelli dei cimiteri cittadini chiusi per l’emergenza coronavirus, un gesto simbolico dell’amministrazione comunale, per chi non c’è più. Sarà una Pasqua diversa quest’anno. Non ...Sarà una Pasqua «diversa». Per tutti. Anche per il presidente della Repubblica che oggi si è presentato in video agli italiani per la terza volta dall’inizio dell’emergenza per un ...