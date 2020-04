Patrick Rey Pugliese risponde alle nuove offese di Zequila | “Complessato | poco

(Di lunedì 13 aprile 2020) Durante la semifinale del GF Vip 4 Antonioha offesoRey, facendo anche dell’orrendo bodyshaming. L’attore ieri ha lanciato una shade su Instagram: “Il soldato “palla di lardo”…riprovaci….magari la quarta volta sarai più fortunato…..per aspera ad astra“. Visualizza questo post su Instagram Il soldato “palla di lardo”…riprovaci….magari la quarta volta sarai più fortunato…..per aspera ad astra… Un post condiviso da Antonio(@antonio) in data: 12 Apr 2020ore 6:04 PDTsu: SCHIFO #gfvip pic.twitter.com/2Uueofecxm — Gocho (@GokiOki) April 12, 2020 Durante una live con Pasquale Laricchiaha risposto ai fan che l’hanno avvisato del post del suo ex ...

LUCA_LUCAAAA : Allenamento con Patrick Rey Pugliese - AriannaFregni : E anche quest anno??ho indovinato I primi due posti Paolo Ciavarro e Paola di Benedetto, I due insieme a Patrick Rey… - lanaspony : ALLA PROSSIMA EDIZIONE VOGLIO DI NUOVO PATRICK E LO VOGLIO CONDOTTO DA ILARY O ADRIANA E VOGLIO PATRICK REY PUGLIES… - gabrielle19611 : RT @ICanfly66134570: Commento alla foto allegata > Non succede ma se succede...... Patrick El rey #gfvip @alfosignorini @GrandeFratello @… - ICanfly66134570 : Commento alla foto allegata > Non succede ma se succede...... Patrick El rey #gfvip @alfosignorini… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Rey

Bitchyf.it

Patrick Ray Pugliese è stato uno dei concorrenti della quarta edizione del relaity show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip” condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Patrick, nel corso della ...Patrick Ray Pugliese in diretta Instagram con Pasquale Laricchia, ha commentato alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip, a cominciare da Antonio Zequila: Me l’hanno detto che Zequila mi ha ...