Pasquetta 2020 | origini e tradizioni | perché il Lunedì dell’Angelo è festivo?

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il Lunedì dell’Angelo, più noto come, detto anche Lunedì di Pasqua, Lunedì dell’Ottava di Pasqua o, è il giorno successivo alla Pasqua: è chiamato così perché in questo giorno si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro. Il Vangelo racconta che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con degli olii aromatici per imbalsamare il corpo di Gesù. Civilmente il lunedì di Pasqua è un giorno, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra, e che è stato creato per allungare la festa della Pasqua, così come avviene il 26 dicembre, indomani di Natale. Il lunedì dell’Angelo nel nostro Paese è un giorno di festa che ...