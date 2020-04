Pasqua, Papa Francesco: “Ora il contagio della speranza” [VIDEO] (Di domenica 12 aprile 2020) “Oggi l’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative”. Così Papa Francesco nel Messaggio Urbi et Orbi domenica di Pasqua 12 aprile. “L’alternativa – ha detto – è solo l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni”. “Una fiamma nella notte” “Come una fiamma nuova”, la “buona notizia” della Resurrezione “si è accesa nella notte”, ha detto il Papa. “La notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora ... Leggi su velvetgossip Papa Francesco - il messaggio integrale di Pasqua : “L’Unione Europea ha di fronte una sfida epocale”. Benedizione Urbi et Orbi

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Pasqua ai tempi del Covid-19 - Papa Francesco invoca l’unità

Pasqua 2020 - cosa ha detto Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi : “Che il vero contagio sia quello della speranza” (Di domenica 12 aprile 2020) “Oggi l’Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative”. Cosìnel Messaggio Urbi et Orbi domenica di12 aprile. “L’alternativa – ha detto – è solo l’egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni”. “Una fiamma nella notte” “Come una fiamma nuova”, la “buona notizia”Resurrezione “si è accesa nella notte”, ha detto il. “La notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora ...

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sen… - vaticannews_it : #SabatoSanto #PreghiamoInsieme #PapaFrancesco: “Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tol… - Corriere : Veglia di Pasqua, il Papa: «È l’ora più buia. Ma non ci rassegniamo» - TomaszLysiak : RT @PatriziaRametta: @TomaszLysiak @matteosalvinimi Buona Pasqua Tomasz per te e gli amici Polacchi che ci hanno donato un Papa im… - 57Davide : RT @mario_mandanici: ...papà perché mi metti in bocca cose che non ho mai detto... #lafigliadiSalvinichechiedecose #12aprile #Pasqua #fa… -