Pasqua e coronavirus: auguri e rimproveri dai vip. Ma i romani hanno (quasi) rispettato il lockdown (Di domenica 12 aprile 2020) Invece che augurare buona Pasqua a chi sta a casa, molti personaggi noti, da Fiorello a Giovanni Veronesi, hanno rimproverato i romani presunti ‘fuggitivi’ verso le località di mare. Fuga da Roma verso il mare, migliaia di auto in coda sulla Pontina direzione Pomezia L'HuffPost Sono deluso. Vi rendete conto?? Code!!!!! https://t.co/tt2Teuklzt — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 11, 2020 “La gente e’ stupida, altro che solidarietà. Ci siamo illusi per un attimo cantando sui balconi ma poi appena si tratta di essere idioti eccoci in fila sulla Pontina”. Scrive su Twitter il regista toscano Giovanni Veronesi, commentano le centinaia di macchine in fila sul raccordo romano per andare fuori città. “Buona Pasqua dementi”, conclude senza mezzi termini Veronesi. In realtà, è stato successivamente chiarito, ... Leggi su tvzap.kataweb Coronavirus - il ciliegio secolare di Besana Brianza : sorvegliato speciale a Pasqua e Pasquetta

