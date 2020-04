PASQUA A DAMASCO Mons Zenari | il coronavirus fa più paura delle bombe

(Di domenica 12 aprile 2020) Anche in Siria si registrano i primi casi di. Dopo lee i missili, un nemico ancora più pericoloso

“Mai, in dieci anni di guerra, le chiese sono state chiuse durante la Settimana Santa” ci dice il cardinal Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco. “Anche con la paura delle bombe e dei missili, ...La messa sarà trasmessa in diretta mondiale da Rai Uno, RaiNews24, Tv2000. Prima di allora programmi sulle celebrazioni Pasquali inizieranno alle ore 9 su Rai Due con ‘Sulla via di Damasco’ e ...