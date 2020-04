Pasqua 2020, l’augurio del premier Conte a tutti gli italiani (Di domenica 12 aprile 2020) Il premier Giuseppe Conte manda un messaggio all’Italia nel giorno di Pasqua. Le parole del Presidente del Consiglio È una Pasqua particolare per tutta Italia e per il mondo intero. Oggi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani. «Buona Pasqua a tutti gli italiani.A chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità.Ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in chiesa, in piazza, al bar. Le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto.Oggi non sarà come le altre ... Leggi su calcionews24 Auguri buona Pasqua 2020/ Le frasi più belle per amici e parenti

