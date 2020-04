Pasqua 2020, cosa ha detto Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi: “Che il vero contagio sia quello della speranza” (Di domenica 12 aprile 2020) Pasqua 2020, il discorso integrale di Papa Francesco Prima di dare la sua benedizione Urbi et Orbi in occasione della Messa di Pasqua celebrata a San Pietro, Papa Francesco ha pronunciato parole toccanti per commentare la resurrezione di Cristo e il senso che la Pasqua assume in un periodo difficile come quello che il mondo sta vivendo a causa dell’epidemia di Coronavirus. Un discorso denso di appelli alla comunità internazionale per aiutare i popoli in difficoltà a ritrovare pace e ricevere il sostegno adeguato per affrontare la crisi. “Oggi echeggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesta: Gesù Cristo è risorto. E’ veramente risorto, con una fiamma nuova questa notizia si è accesa nella notte. nella notte di un mondo alle prese con sfide epocali che mettono alla prova la nostra famiglia umana. Ma la resurrezione è un ... Leggi su tpi Messa di Pasqua 2020 - cosa ha detto Papa Francesco prima della benedizione Urbi et Orbi : “Finito il tempo di egoismi e divisioni”

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA 2020/ Consigli e idee per scatti da condividere sul web

