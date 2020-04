Papa Francesco, il messaggio integrale di Pasqua: “L’Unione Europea ha di fronte una sfida epocale”. Benedizione Urbi et Orbi (Di domenica 12 aprile 2020) Papa Francesco ha celebrato la Messa di Pasqua presso la Basilica di San Pietro e poi ha tenuto il consueto messaggio della giornata più importante dell’atto liturgico per i fedeli cattolici a cui è seguita la Benedizione Urbi et Orbi. Di seguito il messaggio integrale recitato dal Pontefice. messaggio integrale DI Papa Francesco, BENEDIZIONE “URBI ET ORBI” DI Pasqua DI RESURREZIONE: Buona Pasqua! Riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: Gesù Cristo è risorto, è veramente risorto. Come una fiamma nuova questa buona notizia si è accesa nella notte. La notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa. Cristo, mia speranza, è risorto. È un altro ... Leggi su oasport Urbi et Orbi Papa Francesco e il monito all’Ue : No agli egoismi e all’indifferenza

