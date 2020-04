OUTLANDER - Episodio 5x08: Le pressioni della Corona (Di domenica 12 aprile 2020) Dopo la pausa della scorsa settimana, OUTLANDER torna con un nuovo Episodio e nuove emozioni.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:la milizia del governatore Tryon, con Jamie tra gli ufficiali, arriva allo scontro con i Regolatori capeggiati da Murtagh.Jamie, costretto ad indossare la giubba rossa, cerca di limitare i danni, ma nulla può contro il proiettile che colpisce il petto di Murtagh, ferendolo a morte.Nonostante faccia di tutto per salvarlo, portandolo perfino nella tenda dove Claire cura i feriti, è costretto a dirgli addio con una profonda sofferenza che lo spinge a rispondere a tono al governatore Tryon e ad abbandonare la milizia, gettando la giubba a terra.Nel frattempo, si perdono le tracce di Roger che era andato a portare un ultimo messaggio a Murtagh prima della battaglia.Sulla strada del ritorno, Roger incontra Morag MacKenzie, sua antenata ... Leggi su lostinaflashforward OUTLANDER - Episodio 5x07 : La lotta si fa dura

redrosebud_ : Perplessa da questo episodio di #Outlander ma ok. Alcune scene bellissime altre boh - pondgitsune : è uscito un nuovo episodio di #outlander finally - tr3sje : Vivo solo per vedere il nuovo episodio di Outlander domani - faeryukhei : pensando a rivedere il primo episodio della quinta stagione di outlander con mamma - TelefilmSpoiler : #OUTLANDER #spoiler: SINOSSI episodio 5x08 'Famous Last Words' (12 aprile) -

Ultime Notizie dalla rete : OUTLANDER Episodio Outlander 5×08: slitta la trasmissione dell’episodio negli Stati Uniti BadTaste.it TV Outlander stagione 6, le novità sulla serie tv

Nel 2020 la serie Tv Outlander ha festeggiato le sue cinque stagioni, lanciata dal canale televisivo Starz Tv, è attualmente in pausa ma riprendere e porterà a termine la proiezione dei suoi dodici ...

