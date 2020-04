Oroscopo Paolo Fox 12 aprile 2020 Tutti i segni zodiacali

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 aprile 2020) Vediamo l’Fox 12. E’ una Pasqua particolare cari amici, ma le stelle e il grande astrologo italiano ci invitano a non mollare e ad avere massima fiducia nel futuro. Inoltre per tanti il rendimento mentale ed intellettuale è massimo grazie alla disponibilità dei pianeti, il che non è poco. Per qualcuno c’è una bella novità in arrivo. Ecco l’di oggi segno per segno e, ovviamente, buona Pasqua!Fox 12, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: Venere vi rende esuberanti. Per i single potrebbe esserci un nuovo ammiratore Fortuna: Marte vi assicura una buona salute Lavoro: siete assaliti da molti dubbi, ma non è il caso di arrovellarsi il cervello proprio oggi. Godetevi la Pasqua! Toro Amore: Mercurio vi rende affabili e dolci, quindi la ...