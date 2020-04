Nuoto, Tokyo 2020: le possibili rivelazioni dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Carraro, Panziera e Martinenghi possono stupire (Di domenica 12 aprile 2020) Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 andranno in scena le Olimpiadi di Tokyo. La diffusione del Coronavirus ha avuto e sta avendo delle conseguenze importanti in queste ultime settimane: il numero di contagi e di vittime (purtroppo) continua a crescere e si fa fatica ora a intravedere la luce in fondo al tunnel. Nel Nuoto l’Italia viene da un Mondiale trionfale nel quale ha stabilito il nuovo record di medaglie e dove anche le “seconde linee” sono riuscite nella maggior parte dei casi a esprimere le loro migliori prestazioni quando più contava. E’ chiaro che ai Giochi sarà un’altra storia. Solitamente, infatti, nella rassegna a Cinque Cerchi si va sempre più forte che nelle altre competizioni e quindi il livello sale in maniera drastica. La selezione del Bel Paese, guidata dal d.t. Cesare Butini, ha i suoi assi Gregorio Paltrinieri, ... Leggi su oasport Nuoto - Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Pellegrini - Paltrinieri - Detti e Quadarella e tante altre frecce

Nuoto - Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Pellegrini - Paltrinieri - Detti e Quadarella e tante altre frecce

Pallanuoto - parla Stefano Tempesti : “Sogno Tokyo nel 2021 - magari da portabandiera” (Di domenica 12 aprile 2020) Dal 23 luglio all’8 agostoandranno in scena ledi. La diffusione del Coronavirus ha avuto e sta avendo delle conseguenze importanti in queste ultime settimane: il numero di contagi e di vittime (purtroppo) continua a crescere e si fa fatica ora a intravedere la luce in fondo al tunnel. Nell’Italia viene da un Mondiale trionfale nel quale ha stabilito il nuovo record di medaglie e dove anche le “seconde linee” sono riuscite nella maggior parte dei casi a esprimere le loro migliori prestazioni quando più contava. E’ chiaro che ai Giochi sarà un’altra storia. Solitamente, infatti, nella rassegna a Cinque Cerchi si va sempre più forte che nelle altre competizioni e quindi il livello sale in maniera drastica. La selezione del Bel Paese, guidata dal d.t. Cesare Butini, ha i suoi assi Gregorio Paltrinieri, ...

alinatede : RT @Coninews: Scherma, nuoto, equitazione, tiro e corsa. Cinque discipline per un grande sogno. ?? Dopo l'argento ai Mondiali del 2019 la p… - Dome689 : RT @Coninews: Scherma, nuoto, equitazione, tiro e corsa. Cinque discipline per un grande sogno. ?? Dopo l'argento ai Mondiali del 2019 la p… - usatoscherma : RT @Coninews: Scherma, nuoto, equitazione, tiro e corsa. Cinque discipline per un grande sogno. ?? Dopo l'argento ai Mondiali del 2019 la p… - Coninews : Scherma, nuoto, equitazione, tiro e corsa. Cinque discipline per un grande sogno. ?? Dopo l'argento ai Mondiali del… - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Tokyo Nuoto, Tokyo 2020: le possibili rivelazioni dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Carraro, Panziera e Martinenghi possono stupire OA Sport Nuoto, Tokyo 2020: le possibili rivelazioni dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Carraro, Panziera e Martinenghi possono stupire

Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 andranno in scena le Olimpiadi di Tokyo. La diffusione del Coronavirus ha avuto e sta avendo delle conseguenze importanti in queste ultime settimane: il numero di ...

Federica Pellegrini, 59 cimeli per l’Ospedale di Bergamo

Ricordi di una straordinaria carriera, tra cui gli occhialini con cui vinse l’oro olimpico nei 200 stile e il primo posto ai Mondiali di Roma 2009, che vorrebbe prolungarsi di un anno per arrivare ...

Dal 23 luglio all’8 agosto 2021 andranno in scena le Olimpiadi di Tokyo. La diffusione del Coronavirus ha avuto e sta avendo delle conseguenze importanti in queste ultime settimane: il numero di ...Ricordi di una straordinaria carriera, tra cui gli occhialini con cui vinse l’oro olimpico nei 200 stile e il primo posto ai Mondiali di Roma 2009, che vorrebbe prolungarsi di un anno per arrivare ...