Naufragio tra Malta e Libia | 250 migranti senza soccorsi da un giorno Sea Watch

(Di domenica 12 aprile 2020) Da oltre 24 ore sono alla deriva a sud diquattro gommoni con a bordo 250 persone che non hanno ancora ricevuto alcun tipo di soccorso. Lo denuncia la ong tedesca Seache attacca duramente l’Ue: «Lasciati morire soli neldi Pasqua da un’Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono». La Ong citando l’agenzia europea Frontex conferma gli avvistamenti di ieri 11 aprile, uno dei gommoni si sarebbe capovolto e non ci sono informazioni su cosa sia accaduto alle persone a bordo dopo il, che dovrebbero essere poco meno di 50. April 12, 2020 Per quanto ridotti, i tentativi di attraversare il Mediterraneo verso le coste europee non si fermano. Oggi il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha dato il via libera allo sbarco di 156 naufraghi a bordo della nave Alan Kurdi su un’altra ...

