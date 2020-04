Napoli | ecco le regole da seguire appena ci sarà la ripresa delle attività

Leggi su calciomercato.napoli

(Di domenica 12 aprile 2020) Dopo il decreto approvato venerdì scorso dal premier Giuseppe Conte, le misure restrittive per il Coronavirus sono state confermate fino al mese di maggio. Prevista dunque per il 4 maggio ladegli allenamenti per i club di Serie A. Ilsi sta organizzando per quando si potrà tornare a Castel Volturno, al fine diuna preparazione adeguata. Pronti test accurati con l’effettuazione dei tamponi anti-Covid, esami cardiaci, tac e radiografie ai polmoni, esami del sangue per individuare anche le immunità e controlli da svolgere tra Castel Volturno e la clinica Pineta Grande. I giocatori saranno monitorati continuamente, più volte al giorno, e non mancherà l’antibatterico per il lavaggio degli indumenti. Le riunioni tecniche non si terranno all’aperto. Non ci sarà più lo spogliatoio per tutti, si ...