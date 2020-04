Napoli, Assessore al turismo: “Situazione disastrosa per la città” (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus e turismo non vanno a braccetto, a raccontarcelo Eleonora De Majo Assessore al turismo di Napoli Una domenica di Pasqua insolita, città silenziose e case non troppo piene. Ognuno da sé, senza muoversi ed il turismo ai tempi del Coronavirus ne risente. A raccontare i disagi di una città completamente nuova ad iNews24, l’Assessore … L'articolo Napoli, Assessore al turismo: “Situazione disastrosa per la città” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Web - a Napoli la cultura non si ferma : la pagina Fb dell’assessore “diventa” un canale streaming

Parla l’assessore : “Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus”

Napoli - l’assessore allo Sport : “Lo stadio Collana va restituito alla città” (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus enon vanno a braccetto, a raccontarcelo Eleonora De MajoaldiUna domenica di Pasqua insolita, città silenziose e case non troppo piene. Ognuno da sé, senza muoversi ed ilai tempi del Coronavirus ne risente. A raccontare i disagi di una città completamente nuova ad iNews24, l’… L'articoloal: “Situazioneper la città” proviene da www.inews24.it.

gen_napoli : RT @rtl1025: ?? In #Lombardia le persone positive al #coronavirus sono 59'052 con un aumento di 1460 casi. I decessi sono 10'621, con una cr… - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? Ancora alti i dati del contagio a #Milano e provincia: i casi accertati sono 13.682 con +412 (ieri 520): 'un dato che non po… - IllianFrancesco : @NotizieFrance @Napoli Assessore, inizi a domandarsi cosa può fare lei concretamente per evitare che dopo la quaran… - Terry_435 : RT @manginobrioches: Avete presente quella bella intervista del primario del #Cotugno di #Napoli, ospedale modello per la protezione del pe… - tutto1altro : RT @manginobrioches: Avete presente quella bella intervista del primario del #Cotugno di #Napoli, ospedale modello per la protezione del pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Assessore Napoli, Assessore al turismo: “Situazione disastrosa per la città” Inews24 La sfuriata dell'assessore lombardo: "Mi sono rotto le p..., Conte se viene qui ne prende tante"

Lo sfogo dell'assessore Mattinzoli: "Conte si vergogni ... Ponticelli, folla in strada per l'omaggio alla Madonna: intervengono polizia ed Esercito Decine di fedeli in strada, ieri sera a Ponticelli, ...

Coronavirus, positivo un infermiere del Cotugno: non è grave. DIRETTA

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Lo sfogo dell'assessore Mattinzoli: "Conte si vergogni ... Ponticelli, folla in strada per l'omaggio alla Madonna: intervengono polizia ed Esercito Decine di fedeli in strada, ieri sera a Ponticelli, ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...