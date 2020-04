MotoGP virtuale, Francesco Bagnaia festeggia la vittoria: “Ci siamo divertiti, che battaglia con Vinales” (Di domenica 12 aprile 2020) Francesco Bagnaia ha vinto il GP virtuale del Red Bull Ring, seconda tappa del Mondiale virtuale MotoGP. Il centauro della Ducati si è imposto sul tracciato austriaco, risultando il migliore nell’utilizzo del videogioco ufficiale del campionato: non si può scendere in pista a causa del coronavirus, allora spazio alla battaglia davanti al computer e il 23enne ha sconfitto Maverick Vinales con grande personalità. Il ribattezzato Pecco ha festeggiato il successo e ha commentato così il suo trionfo: “Vinales mi ha superato ma poi è caduto. Una volta che sono tornato davanti ho però iniziato a commettere degli errori, in un giro ho perso otto decimi e poi sono andato un po’ in difficoltà perché le mie gomme soffrivano. Ad ogni modo ho cercato di stargli davanti, nell’ultimo giro mi ha superato, poi ci siamo ... Leggi su oasport MotoGP virtuale - Bagnaia vince in Austria. Vinales e Alex Marquez sul podio

