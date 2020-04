MotoGP, Classifica e risultato GP Austria virtuale: Bagnaia vince davanti a Vinales, Valentino Rossi 7°, Marquez 4° (Di domenica 12 aprile 2020) Francesco Bagnaia ha vinto il GP d’Austria virtuale 2020, seconda tappa del Mondiale MotoGP virtuale che è andato in scena sul circuito del Red Bull Ring. Il pilota della Ducati è scattato dalla pole position e ha trionfato battendo Maverick Vinales. Alex Marquez ha completato il podio precedendo il fratello Marc, settima piazza per Valentino Rossi alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito la Classifica e il risultato finale del GP d’Austria virtuale. Classifica GP Austria virtuale MotoGP 2020: IL risultato FINALE 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 2. Maverick Vinales (Yamaha) 3. Alex Marquez (Honda) 4. Marc Marquez (Honda) 5. Fabio Quartararo (Yamaha) 6. Danilo Petrucci (Ducati) 7. Valentino Rossi (Yamaha) 8. Takaaki Nakagami (Honda) 9. Michele Pirro (Ducati) 10. Tito Rabat (Ducati) CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MotoGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui ... Leggi su oasport MotoGP - la classifica per numero di pole-position : record di Marc Marquez - 2° Jorge Lorenzo. Valentino Rossi è terzo

MotoGP - la classifica per numero di pole-position : record di Marc Marquez - 2° Jorge Lorenzo. Valentino Rossi è terzo

MotoGP - i grandi vecchi : la classifica dei vincitori più anziani del Mondiale. Due italiani presenti - Valentino Rossi fermo al settimo posto (Di domenica 12 aprile 2020) Francescoha vinto il GP d’2020, seconda tappa del Mondialeche è andato in scena sul circuito del Red Bull Ring. Il pilota della Ducati è scattato dalla pole position e ha trionfato battendo Maverick. Alex Marquez ha completato il podio precedendo il fratello Marc, settima piazza per Valentino Rossi alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito lae ilfinale del GP d’GP2020: ILFINALE 1. Francesco(Ducati) 2. Maverick(Yamaha) 3. Alex Marquez (Honda) 4. Marc Marquez (Honda) 5. Fabio Quartararo (Yamaha) 6. Danilo Petrucci (Ducati) 7. Valentino Rossi (Yamaha) 8. Takaaki Nakagami (Honda) 9. Michele Pirro (Ducati) 10. Tito Rabat (Ducati) CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DIstefano.villa@oasport.it Clicca qui ...

OA_Sport : MotoGP, la classifica per numero di pole-position: record di Marc Marquez, 2° Jorge Lorenzo. Valentino Rossi è terzo - DBDeiman : Melandri vs. Hayden per la testa della gara. Ricordo che in quell'anno ero follemente innamorato di Macho, ed ero f… -