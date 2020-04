Milano. Scuola: 252,2 milioni per sistema di Istruzione e Formazione professionale (Di domenica 12 aprile 2020) Con uno stanziamento di 252,2 milioni di euro, la Giunta regionale lombarda ha approvato le linee di indirizzo del sistema di Istruzione e Formazione professionale, finalizzato alla Formazione e all’occupabilità dei giovani, per l’annualità formativa 2020-2021. “Nell’attuale fase di difficoltà, dovuta all’emergenza sanitaria, che ha imposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e negli enti di Formazione della Lombardia – spiega l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli – con questo provvedimento abbiamo deciso di mettere in campo risorse significative, innalzando, rispetto al passato, l’investimento annuo sul sistema di Istruzione e Formazione professionale, già cospicuo, fino ad oltre 250 milioni di euro”. Direttrici ... Leggi su laprimapagina Milano - il sindaco Sala : “Dopo la riapertura pensiamo a ingressi a scuola scaglionati”

Condannata scuola Milano per discriminazione : aveva rifiutato bimbo disabile

Ultime Notizie dalla rete : Milano Scuola Il paniere solidale di Napoli fa scuola: ceste sospese da Milano a Istanbul Il Riformista Emanuele Vianelli, chi è?/ Organista del Duomo dall’84, oggi in concerto con Bocelli

Diplomatosi presso la Civica Scuola di Milano ed il Conservatorio L. Campiani di Mantova, Vianelli ha poi perfezionato gli studi presso il Conservatorio Superiore di Ginevra, seguendo – spiega ...

La crescita dei Neet ora fa più paura

L’indice composito è formato da numerosi indicatori: partecipazione alla scuola dell’infanzia, persone con almeno il diploma ... Benasayag Miguel e Schmit Gérard (2003), L’epoca delle passioni tristi ...

