Mika a Domenica In dopo il forfait alla Venier: “Viviamo sospesi!” (Di domenica 12 aprile 2020) Domenica In, Mika da Mara Venier dopo il forfait: “Viviamo sospesi” Sono peggiorate all’improvviso le condizioni di salute della madre di Mika ricoverata per coronavirus, alle prese anche con il cancro al cervello. Ospite a Domenica In Mika ha raccontato che due settimane si stava preparando per il collegamento con la trasmissione quando è stato raggiunto da più chiamate dal figlio. Un periodo che il cantante ha definito come un “vivere sospesi”. Mara Venier ha messo conoscenza dei telespettatori di averlo annunciato come ospite due puntate fa di Domenica In, ma di non aver detto niente riguardo il forfait improvviso perchè lei, insieme alla sua squadra, aveva percepito che era successo qualcosa di importante, qualcosa d’urgente. Sui social è stato poi Mika a svelare i motivi che lo hanno costretto a disertare Domenica In: ... Leggi su lanostratv Domenica In - Mika salta il collegamento : «Mia madre malata si è aggravata - hanno detto di prepararci al peggio»

Coronavirus : grave la mamma di Mika. Svelato il perché dell’assenza a Domenica In

