Migranti, Sea Watch: “Naufragio in mare tra Malta e Tripoli. Persone lasciate morire sole da Europa che parla a vuoto di solidarietà” (Di domenica 12 aprile 2020) Numerose Persone sarebbero morte in mare in seguito al naufragio di un barcone tra Malta e Tripoli. Lo denuncia in un tweet l’ong Sea Watch, spiegando che “250 Persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni”, che avevano a bordo un numero variabile tra 47 e 85 Persone, e che una di queste imbarcazioni si è capovolta e le Persone sono naufragate. “Lasciati morire soli nel giorno di Pasqua da un’Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le Persone che soffrono”, è stato il commento della ong. I quattro barconi – uno con 72 Persone a bordo, uno con 47, uno con 55 e l’ultimo con 85 – sono stati segnalati ieri a Sea Watch da Alarm Phone, il servizio telefonico per i Migranti in difficoltà. Era stata la stessa Sea Watch a chiedere l’intervento del Commissario europeo per i diritti umani “per ... Leggi su ilfattoquotidiano Migranti - Sea Watch : “Naufragio tra Malta e Tripoli - molti morti : vittime lasciate sole nel giorno di Pasqua”

