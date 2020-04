Migranti, i 156 salvati dalla Alan Kurdi saranno trasferiti su un’altra nave. Ministero: “Non possiamo sbarcarli, Italia in emergenza” (Di domenica 12 aprile 2020) I 156 Migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi, ora al largo delle coste occidentali della Sicilia, non sbarcheranno in un porto italiano visto che il governo ha dichiarato l’Italia approdo “non sicuro” a causa della pandemia Covid-19. Un provvedimento firmato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, su richiesta della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, prevede che con il supporto della Guardia costiera sarà individuata una nave su cui trasferirli nelle prossime ore per la quarantena e i controlli di Croce Rossa italiana e autorità sanitarie locali. L’intervento, secondo De Micheli, “è coerente con le politiche del governo italiano sull’immigrazione e si è reso necessario a seguito del rifiuto, da parte della Alan Kurdi, di seguire la procedura per l’accoglienza nel proprio paese di bandiera che ... Leggi su ilfattoquotidiano Alan Kurdi : i 156 migranti soccorsi in quarantena su una nave

Per i 156 migranti della Alan Kurdi quarantena su una nave - con il supporto della Guardia Costiera (Di domenica 12 aprile 2020) I 156soccorsi, ora al largo delle coste occidentali della Sicilia, non sbarcheranno in un porto italiano visto che il governo ha dichiarato l’Italia approdo “non sicuro” a causa della pandemia Covid-19. Un provvedimento firmato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, su richiesta della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, prevede che con il supporto della Guardia costiera sarà individuata unasu cui trasferirli nelle prossime ore per la quarantena e i controlli di Croce Rossa italiana e autorità sanitarie locali. L’intervento, secondo De Micheli, “è coerente con le politiche del governo italiano sull’immigrazione e si è reso necessario a seguito del rifiuto, da parte della, di seguire la procedura per l’accoglienza nel proprio paese di bandiera che ...

Agenzia_Ansa : I 156 #migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano ma saranno trasferiti su una nave p… - MediasetTgcom24 : Migranti, Protezione civile: i 156 di Alan Kurdi in quarantena su nave #AlanKurdi - pepo1913 : RT @fanpage: #Migranti della #AlanKurdi non sbarcheranno in un porto italiano - news_report24 : #coronavirusitalia ULTIM'ORA: i 156 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in Italia, verranno trasfer… - giuno73 : RT @ultimenotizie: Su richiesta della ministra delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli, il capo della protezione civile Borrelli, h… -