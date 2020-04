borghi_claudio : Perché nello spot di canale5 contro le fake news c'è indicato come fake lo sbarco di migranti con coronavirus? - Agenzia_Ansa : I 156 #migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano ma saranno trasferiti su una nave p… - tgr_campania : #coronavirus A Castel Volturno i volontari attivi sul territorio, per scongiurare la diffusione indiscriminata del… - Zacca33 : RT @Libero_official: #Pozzallo, sbarcano cento migranti. La rabbia di Salvini e della Lega: 'Gesto arrogante verso i siciliani' #coronaviru… - PMurroccu : RT @nonstoasinistra: Non trovano i soldi per gli italiani,multano gli italiani ,ma trovano i soldi per i clandestini e le coop parassite.… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti coronavirus Migranti, naufragio tra Malta e Tripoli: numerose persone morte in mare. Coronavirus, niente porto italiano: i 156 migranti della Alan Kurdi trasferiti su una nave in quarantena. Il Messaggero Migranti, coronavirus: Cattolici e sinistre chiedono lo sbarco dalle navi Ong, i sindaci siciliani protestano, il governo accoglie

È noto a tutti, che nel nostro hotspot in questo momento si trovano 50 migranti, di cui uno positivo a covid-19?. E’ quanto dice il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. “È evidente che se dovesse ...

Europa egoista, non andrai lontano. Il messaggio del Papa

Il tempo degli inviti alla buona volontà è finito all'inizio della pandemia di coronavirus. Ora la situazione esige chiarezza e vie indicate ... e meno ne ha avuta: pandemia, migranti, bilanci da ...

È noto a tutti, che nel nostro hotspot in questo momento si trovano 50 migranti, di cui uno positivo a covid-19?. E’ quanto dice il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. “È evidente che se dovesse ...Il tempo degli inviti alla buona volontà è finito all'inizio della pandemia di coronavirus. Ora la situazione esige chiarezza e vie indicate ... e meno ne ha avuta: pandemia, migranti, bilanci da ...