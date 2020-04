Meteo Italia a 15 giorni, fine aprile tra FREDDO, CALDO e TEMPORALI (Di domenica 12 aprile 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 23 aprile. Più passano i giorni e più i modelli matematici di previsione evidenziano dinamiche Meteo climatiche interessantissime. Il cosiddetto blocco a omega che si è venuto a creare, frutto di una particolare distribuzione di alte e basse pressioni sull'emisfero settentrionale, evidenzierà tentennamenti già nei prossimi giorni. Il doppio attacco ovest-est, quindi atlantico-artico, metterà in seria discussione l'egemonia anticiclonica. In effetti tale egemonia dovrebbe cedere sul comparto occidentale europeo, aprendo una crisi ciclonica importante e persistente sulla Penisola Iberica. Allo stesso tempo, in virtù di un imminente smantellamento definitivo del Vortice Polare, l'Europa orientale continuerà a ricevere irruzioni fredde di una certa rilevanza. L'Italia si troverà nel ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia : tempo più dinamico fin da Pasquetta - segue blitz dall'Artico

Meteo Italia sino al 22 aprile - tra CALDO e pericolosi CICLONI

