(Di domenica 12 aprile 2020)ha celebrato nella basilica di San Pietro lasolenne diin una piazza deserta per effetto delle misure prese contro l'emergenza Coronavirus.

tuttonapoli : Messa speciale di Pasqua di Papa Francesco: minuto di silenzio al posto dell’omelia - Dome689 : RT @Open_gol: L'appello del Papa all'Europa: «Non è tempo per gli egoismi» - infoitinterno : La messa speciale di Papa Francesco: «Per l’Unione Europea questa sarà una sfida epocale». E fa un minuto di silenz… - Open_gol : L'appello del Papa all'Europa: «Non è tempo per gli egoismi» - Notiziedi_it : La messa speciale di Papa Francesco: un minuto di silenzio al posto dell’omelia e rinuncia al rito del “Resurrexit” -

Ultime Notizie dalla rete : Messa speciale

Papa Francesco ha celebrato nella basilica di San Pietro la messa solenne di Pasqua in una piazza deserta per effetto delle misure prese contro il COVID-19 Papa Francesco ha celebrato nella basilica ...Papa Francesco celbra la messa di Pasqua alle 11 all'altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro in Vaticano. Nel corso della celebrazione solenne, verrà omesso il tradizionale rito del 'Resur ...