Mercedesz Henger e Lucas Peracchi immagine intima da censura FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 12 aprile 2020)in uno scatto super hot con il suo compagno, pioggia di commenticontinua a far parlare di se e a fare ingelosire tante persone che la seguono sul social network. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, in questo periodo di isolamento si sta concedendo il tempo per vivere a 360 gradi e la sua quotidianità con la persona che ama di più. La donna è oramai compagna e convivente fissa di. La figlia di Eva in diverse occasioni è andata sotto i riflettori proprio perché ama mostrarsi spesso e volentieri, un po’ come sua madre. Stavolta, i due hanno pubblicato sui social network delle immagini che hanno fatto molto discutere. Quello che è sicuro che in questa coppia la passione non manca e molto spesso viene messa in luce.e lo scatto hot L’ex naufraga ...