Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare (Di domenica 12 aprile 2020) “Dai gira, metti Mentana “ mi trovavo a dire in famiglia fino a ieri sera all’ora dei tg.Metti Mentana, non un telegiornale o il tg de la 7.Mentana. Si caro Direttore.Perche’ lei, per quanto continuo amorevole oggetto di burle per quell’ego cosi evidentemente esuberante, per le dirette infinite, le maratone ormai un cult o le reprimende micidiali ai suoi collaboratori in diretta, era per me (e constato di minuto in minuto anche per molti altri ) comunque una sorta di baluardo a garanzia della completezza di quello che accadeva.Garanzia di informazione esauriente e, soprattutto, direttamente proporzionale all’importanza di ogni preciso importante accadimento.Anzi, diciamo che lo era ancora da prima ancora che questo iniziasse fino ad oltre l’esaurirsi naturale della sua eco.Non è difficile, allora, immaginarsi lo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 aprile 2020) “Dai gira, metti“ mi trovavo a dire in famiglia fino a ieri sera all’ora dei tg.Metti, non un telegiornale o il tg de la 7.. Si caro Direttore.Perche’ lei, per quanto continuo amorevole oggetto di burle per quell’ego cosi evidentemente esuberante, per le dirette infinite, le maratone ormai un cult o le reprimende micidiali ai suoi collaboratori in diretta, era per me (e constato di minuto in minuto anche per molti altri ) comunque una sorta di baluardo a garanzia della completezza di quello che accadeva.Garanzia di informazione esauriente e, soprattutto, direttamente proporzionale all’importanza di ogni preciso importante accadimento.Anzi, diciamo che lo era ancora da prima ancora che questo iniziasse fino ad oltre l’esaurirsi naturale della sua eco.Non è difficile, allora, immaginarsi lo ...

HuffPostItalia : Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare - franzavellino : Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare - cons_mascherato : RT @HuffPostItalia: Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare - J599 : RT @HuffPostItalia: Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare - Hipster_Ipad : RT @HuffPostItalia: Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare -

Ultime Notizie dalla rete : Mentana quelle Mentana critica Conte e Salvini lo ringrazia. Per me (e per 14mila tweet) è #delusionementana Il Fatto Quotidiano Mentana e quelle parole che non avrei mai voluto ascoltare

Mentana. Si caro Direttore. Perche’ lei ... era per me (e constato di minuto in minuto anche per molti altri ) comunque una sorta di baluardo a garanzia della completezza di quello che accadeva.

Rottura Conte-destre. E ora il governo si prepara alla guerriglia

Ma senza esagerare nell’allarme perché, per quanto fuori luogo sia stato l’affondo televisivo di Conte, Mattarella sa bene che allo scontro frontale si sarebbe arrivati comunque. Se anche il 23 aprile ...

Mentana. Si caro Direttore. Perche’ lei ... era per me (e constato di minuto in minuto anche per molti altri ) comunque una sorta di baluardo a garanzia della completezza di quello che accadeva.Ma senza esagerare nell’allarme perché, per quanto fuori luogo sia stato l’affondo televisivo di Conte, Mattarella sa bene che allo scontro frontale si sarebbe arrivati comunque. Se anche il 23 aprile ...