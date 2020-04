Meno morti, contagiati e ricoveri in terapia intensiva. Borrelli, buone notizie per Pasqua (Di domenica 12 aprile 2020) buone notizie da Angelo Borrelli nel consueto appuntamento con la stampa per illustrare i numeri del contagio da Coronavirus in Italia: sono 431 i morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sale quindi a 19.899 il numero delle vittime nel Paese dall'inizio dell'emergenza. I dati, forniti dalla Protezione Civile testimoniano quindi una situazione in lieve miglioramento anche per quanto riguarda il numero dei decessi, che ieri erano stati 619. I guariti totali sono 34.211, con un incremento di 1.677 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi, nel complesso, sono 102.253 (+1.984). In isolamento domiciliare 71.063 persone, i ricoverati con sintomi sono 27.847. Continua a migliorare anche la situazione nelle terapie intensive dove si trovano attualmente 3.343 pazienti, 38 in Meno rispetto a ieri. I casi totali di Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 156.363. ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - 431 vittime e 4.092 casi in più : meno morti in un giorno - calano ancora i ricoveri MAPPA

In Cina meno morti che in Italia? Non ci crede nessuno

lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - gaiatortora : Abbiamo ripetuto come un mantra 'meno male che è successo in Lombardia. Pensa altrove.' Ecco è stata una strage. Co… - RaiNews : #Coronavirus, #Gallera: 'In #Lombardia calano casi positivi, decessi e ricoveri'. I morti nelle 24 ore sono stati 1… - Italia_Notizie : Coronavirus, 110 morti in Lombardia: meno della metà rispetto a ieri. Aumentano i guariti - HuffPostItalia : Coronavirus, Protezione civile: 'Meno morti' -

Ultime Notizie dalla rete : Meno morti Coronavirus. Meno morti rispetto al 2019? Ecco i dati dell’Istat pubblicati il 31 marzo 2020 Open Coronavirus, superati i 100mila malati: oggi altri 431 morti

Coronavirus, Angelo Borrelli: calano morti, contagiati e ricoveri in terapia intensiva

