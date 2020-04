Maria De Filippi risponde agli ascoltatori di RTL 102.5: “Io in politica come la Merkel in Germania? Non penso che ne sarei in grado sinceramente” (Di domenica 12 aprile 2020) Maria De Filippi conduttrice radiofonica. È accaduto oggi, a Pasqua, su RTL 102.5 durante il programma “Miseria e Nobiltà”. E Maria ha avuto modo di rispondere anche ad alcune domande degli ascoltatori: “Se io sono fumantina? “No: io incamero, anche nella vita quotidiana. Incamero, incamero e poi esplodo ma dopo due minuti mi passa tutto”. Qualcuno le ha chiesto anche novità sulla tv, e se ci sarà Amici All Star: “Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di “Amici All Star”, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo. come ... Leggi su ilfattoquotidiano Amici All Stars 2020 confermato - Maria De Filippi svela quando si farà

