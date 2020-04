Mara Venier, tutti hanno notato la sua assenza a Italia Sì. E Marco Liorni è costretto a chiarire (Di domenica 12 aprile 2020) Nella puntata speciale di ‘Italia Sì’ andata in onda nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, la maggioranza dei conduttori ha voluto inviare un videomessaggio per augurare a tutti i telespettatori una serena Pasqua. Ma gli Italiani si sono immediatamente accorti di un’assenza abbastanza clamorosa, quella della conduttrice televisiva Mara Venier. Una delle regine incontrastate della Rai non ha quindi optato per questa scelta, ma è stato Marco Liorni a spegnere in anticipo ogni tipo di polemica. Il presentatore ha innanzitutto voluto dire grazie a tutti coloro che hanno dato vita a questi filmati di auguri. Protagonisti gli altri colleghi di Rai 1, compreso Maurizio Costanzo. Nella registrazione del video, il marito di Maria De Filippi ha dichiarato: “Ciao Marco. Buona Pasqua da un tuo spettatore. Italia Sì, nella sua interezza, ti fa i ... Leggi su caffeinamagazine Domenica In - Pasqua 2020 : anticipazioni puntata 12 Aprile. Ospiti di Mara Venier nella domenica di festa pasquale

Mara Venier - niente videomessaggio a Italia Si : Liorni spiega perchè

