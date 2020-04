Mara Venier confessa: “Rischio la vita, ma sono qui” (Di domenica 12 aprile 2020) Questo articolo Mara Venier confessa: “Rischio la vita, ma sono qui” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier ha lasciato tutti senza parola, la conduttrice si confessa con Rocio Munoz Morales rivelando: “sono a rischio.” Mara Venier è tornata puntuale come sempre alle ore 14,00 ad intrattenere il pubblico di Rai 1 con la sua Domenica In, una puntata particolarmente difficile: tutti si sono sforzati di strappare un sorriso al pubblico a … Leggi su youmovies Mara Venier sorpresa a Domenica In : arriva il nipote- VIDEO

La gaffe di Mara Venier a Domenica su Iginio Massari e l’imbarazzo di Renga

Mara Venier scoppia in lacrime in diretta | Palpabile fragilità (Di domenica 12 aprile 2020) Questo articolo: “Rischio la, maqui” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha lasciato tutti senza parola, la conduttrice sicon Rocio Munoz Morales rivelando: “a rischio.”è tornata puntuale come sempre alle ore 14,00 ad intrattenere il pubblico di Rai 1 con la sua Domenica In, una puntata particolarmente difficile: tutti sisforzati di strappare un sorriso al pubblico a …

Abeautifulnoise : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - Selenectioner_0 : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - zazoomblog : Mara Venier scoppia in lacrime in diretta Palpabile fragilità - #Venier #scoppia #lacrime #diretta… - SerieTvserie : Domenica In, Mara Venier in diretta a Pasqua: 'Molto doloroso' - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier lacrime in diretta tv al videomessaggio del nipotino nel filmato di Pasqua Video -