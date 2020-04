Mara Venier a Domenica In fa un’esilarante gaffe su Iginio Massari

(Di lunedì 13 aprile 2020)In è stata la protagonista di un’esilarantesudurante il collegamento con Francesco Renga. La conduttrice stava cercando di essere gentile ma è finita per fare un’altra delle sue ormai famosissime. Poi, per rimediare, ha peggiorato la situazione, mettendo in imbarazzo anche Francesco Renga. Ma cos’è successo esattamente?stava parlando con Francesco Renga, in collegamento da Brescia. La conduttrice diIn si è ricordata con piacere di alcuni dolci che Francesco Renga le aveva fatto assaggiare qualche mese prima e gli ha chiesto informazioni su chi fosse il pasticcere che li aveva preparati. Ziaaveva sicuramente buone intenzioni. Credendo che si trattasse di una piccola attività commerciale, ...

bnotizie : Mara Venier, tutti hanno notato la sua assenza a Italia Sì. E Marco Liorni è costretto a chiarire - ManuFiku : Mi sono commossa guardando Mara Venier commuoversi - gcdesa67 : RT @giuliomeotti: Ho acceso la tv, a #Rai1 c’era Mara Venier che parlava con un cantante delle cose stupende della pandemia, “la Pianura Pa… - ricci_asia : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - yaman_fans : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Lacrime di commozione per Mara Venier durante la diretta di Domenica In. La nota conduttrice non riesce a trattenere le lacrime non appena vede i suoi nipotini. Mara Venier è una delle conduttrici più ...Ospite della puntata in onda oggi, domenica 12 aprile, sarà – in collegamento da casa – l’attore Luca Bizzarri. Daniele Liotti farà una sorpresa a Mara Venier e sarà in collegamento con buona parte ...