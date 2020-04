Madonna | Pedro Almodovar racconta di una serata scandalosa tra la regina del pop e

Leggi su bitchyf

(Di domenica 12 aprile 2020)in una rubrica che sta tenendo sulla rivista IndieWire hato alcuni suoi aneddoti dei primi anni 90. Il famoso regista spagnolo ha ricordato di quandoci provò spudoratamente con Antonio Banderas, nonostante l’attore fosse sposato.non ha risparmiato i dettagli. “Ho ricevuto una telefonata in hotel, era una voce di donna. Mi dice, come se non fosse consapevole del suo impatto, ma sicura che la sua voce avrebbe avuto un impatto su di me: ‘Ciao, sono, sto girando ‘Dick Tracy’ e mi piacerebbe mostrarti quello che abbiamo fatto finora. Non stiamo filmando oggi e posso dedicarti l’intera giornata’. Poteva sempre essere qualcuno che mi stava facendo uno scherzo, ma la mia autostima – nonostante non avessi vinto l’Oscar – era abbastanza alta da dissipare ogni dubbio ...