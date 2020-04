Lutto nel mondo dell' auto | - Ci ha lasciati Stirling Moss | il baronetto

Leggi su quattroruote

(Di domenica 12 aprile 2020) La Pasqua del 2020, già triste per il dramma mondialea pandemia, sarà ricordata anche per unaltra grave perdita, la scomparsa di un grande campione come, spentosi alletà di 90 anni nella sua casa londinese. Ci lascia, con lui, un pezzo importantea storia del motorsport, un uomo amato da tutti per il suo stile, la disponibilità e uneleganza rara nele corse. Nato nella capitale inglese il 17 settembre 1929,vanta una carriera agonistica di primissimo piano, con sedici vittorie in Gran Premi di Formula 1, altrettante pole position e una leggendaria affermazione alla Mille Miglia del 1955, anno in cui, con la Mercedes 300 SLR, stabilì un recorda più celebre corsa su strada destinato a restare per sempre imbattuto.Quel titolo mancato. Ai suoi innumerevoli successi, anche con i Prototipi (indimenticabile ...