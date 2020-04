Lombardia, coronavirus mette ancora paura. Cartolerie e librerie rimangono chiuse (Di domenica 12 aprile 2020) In Lombardia il coronavirus non molla la presa. I contagi aumentano. Nella provincia di Milano ieri il dato era il doppio di venerdì: 520 nuovi casi rispetto a 269 per un totale di 13.268. In città i nuovi casi sono 262, venerdì erano 127, totale 5368. E così in Lombardia restano chiuse librerie e Cartolerie. Con una nuova ordinanza il governatore Attilio Fontana va contro quanto deciso dal governo. Il commercio al dettaglio di libri e articoli di cartoleria "è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati".Una decisione che sembra motivata dai numeri dati dall'assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha comunicato che in Lombardia ci sono 1.544 contagi e 273 morti in più. A preoccupare soprattutto sono Milano e provincia."Milanesi non scherziamo, stiamo a casa. Non serve andare a fare la spesa per Pasqua, cucinate quello che ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - ultime notizie – In Italia superati i 100mila contagi. In Lombardia oltre 1.500 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Mattarella : «Coltiviamo speranza e fiducia».

Coronavirus : assessore Rizzoli - ‘anticipo cig Lombardia atto fiducia verso imprese'

