Lo psicologo in prima linea | «La solitudine di medici e malati»

(Di domenica 12 aprile 2020) «Si immagina che cosa può significare chiamare dei perfetti sconosciuti per comunicare magari che un loro caro è mancato? Non sai in che condizioni psicologiche siano queste persone, magari stanno male, sono depresse. A volte prima di contattare un parente abbiamo cercato il sindaco o il parroco del paese perché ci supportassero in questo compito così difficile. Come quel giorno che una donna ricoverata ha perso contemporaneamente la madre e il padre (anche loro pazienti nello stesso ospedale) ed è stato necessario avvertire i parenti fuori di quello che stava accadendo».