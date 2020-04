LIVE MotoGP, GP Austria virtuale in DIRETTA: sorpassi e risate, vince Bagnaia! 7° Valentino Rossi con caduta finale! (Di domenica 12 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di Pasqua. Un saluto sportivo. 15.41 La classifica finale: 1) Bagnaia 2) Quartararo 3) Alex Marquez 4) Marc Marquez 5) Fabio Quartararo 6) Danilo Petrucci 7) Valentino Rossi 8) Nakagami 9) Michele Pirro 10) Tito Rabat 15.39 Abbiamo trascorso quasi un’ora divertente, onore ai piloti per essersi prestati a questo gioco. E’ chiaro che le corse vere sono un’altra cosa, ma un giorno torneranno anche quelle. 15.38 Settima piazza finale per Valentino Rossi, preceduto anche da Quartararo (5°) e Petrucci (6°). 15.36 3° Alex Marquez a 3″7, quarto Marc Marquez a 12″5 15.35 Francesco Bagnaia ha trionfato dopo un ultimo giro di fuoco con appena 74 millesimi su Maverick Vinales! Davvero una bellissima battaglia, con tanto di sorpasso e controsorpasso! 15.34 ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : risale Valentino Rossi - Vinales in testa

