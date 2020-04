L’Italia è grande: Cova, Cova, Cova! (Di domenica 12 aprile 2020) Ha vinto tutto quello che c’era da vincere, Alberto Cova: campione europeo 1982, campione olimpico nel 1984 ma soprattutto campione del mondo alla prima edizione della rassegna iridata a Helsinki nel 1983. Una gara che accende ancora oggi la fantasia degli appassionati di atletica per la spettacolare rimonta nel rettilineo conclusivo inscenata dall’atleta nato a Inverigo l’1 dicembre 1958 e, da spettatori televisivi, per la telecronaca di Paolo Rosi, di una semplicità e allo stesso tempo di una intensità unica, grazie anche al cognome del protagonista, breve e cacofonico, che si prestava alla ripetizione forzata senza troppi inghippi. Alberto Cova si rivela al mondo dell’atletica a modo suo, con una volata impetuosa, agli Europei di Atene del 1982. Magro, tutt’altro che longilineo, allenato da Alberto Rondelli arriva da ousider agli Europei di ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Mondiali tuffi 2015 - quando Tania Cagnotto sconfisse le cinesi dal metro

