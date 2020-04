L’ex compagna dell’allenatore: “mi ha dato della strega e incolpato per l’esonero” [FOTO] (Di domenica 12 aprile 2020) L’esperienza di Unai Emery sulla panchina dell’Arsenal è stata altalenante, i Gunners dopo alcuni risultati deludenti hanno deciso per l’esonero. Adesso emerge un retroscena. Il tecnico crede che la causa sia stata una… strega. L’ex compagna Sacha Wright ha rilasciato un’intervista al Sun. La donna ha dichiarato di aver avuto una relazione con l’allenatore e dopo il licenziamento è stata incolpata dei pessimi risultati della squadra. “Mi ha incolpato per il suo licenziamento. Mi ha detto che ero una strega, che gli avevo portato sfortuna. Mi ha detto ‘abbiamo cominciato a perdere il giorno che ci siamo lasciati’ e che dopo la nostra separazione era troppo stressato e non ci stava molto con la testa”. LA RELAZIONE – “Ci siamo conosciuti nell’estate 2018 e abbiamo cominciato a ... Leggi su calcioweb.eu “Lo fa di continuo…” : Loredana Lecciso - la rivelazione imbarazzante sull’ex compagna di Al Bano

