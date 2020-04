Lettera da Bergamo Il “paese” su Facebook di 32 mila ricordi e rabbie

(Di domenica 12 aprile 2020) Ci troviamo a vivere di fronte a uno schermo che ci restituisce la nostra immagine rovesciata. Anche l’intento di creare un gruppoper chiedere giustizia per i lutti subiti, i funerali non celebrati, il furto di esistenze strappate (ora il rischio è della “giustizia” si occupi malamente la

eziobram : La lettera del direttore medico di Alzano scritta quel 25 febbraio: “Vi prego fateci chiudere” - MologniL : Lettera per la mia città... lettera per la mia Bergamo! - sapomnia : RT @franziskanava: Una lettera inviata il 25/02 dal direttore dell’ospedale di #AlzanoLombardo alla direzione generale della Asst Bergamo e… - qn_giorno : #Coronavirus, la lettera dal direttore di Alzano: 'Il Pronto soccorso deve essere chiuso' - Yogaolic : Coronavirus, la lettera dal direttore di Alzano: 'Il Pronto soccorso deve essere chiuso' -

