LETTERA Bertinotti | la mia pasqua | tra dramma e ansia di liberazione

(Di domenica 12 aprile 2020) “Senza ildella sconfitta non c’è. Perciò laè per tutti e di tutti”. Il giorno della resurrezione visto da Fausto

Ultime Notizie dalla rete : LETTERA Bertinotti

Il Sussidiario.net

“Senza il dramma della sconfitta non c’è liberazione. Perciò la Pasqua è per tutti e di tutti”. Il giorno della resurrezione visto da Fausto Bertinotti In questo tempo sospeso e pieno di dolore, la ...Ricordate Corrado Guzzanti che imita Fausto Bertinotti? Diceva ... La sinistra allora avrebbe dovuto prendere i virus come modello: “Continuare a scindersi sempre di più e creare migliaia di ...