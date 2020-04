Le terme tra cura del corpo e stili di vita

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 12 aprile 2020) In un frangente, come quello che stiamo vivendo, di inebile sovraesposizione delle procedure mediche nel discorso pubblico, può essere interessante rivisitare un episodio non troppo noto, e certo un po’ meno drammatico, della storia della medicina. Nel 1882 Robert Koch, professore all’Università di Berlino, scoprì il bacillo della tubercolosi, che all’epoca mieteva moltissime vittime, e l’hanno successivo isolò l’agente patogeno del colera, malattia trasmessa dall’acqua infetta. Com’è abituale nel contesto di ogni scoperta scientifica, Koch ebbe forti oppositori, tra cui … Continua L'articolo Letradeldiproviene da il manifesto.