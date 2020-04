“Le sperimentazioni dei farmaci anti coronavirus funzionano” | l’annuncio di Zaia

Leggi su fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020) "Funziona il farmaco per la artrite reumatoide e funziona anche la somministrazione a domicilio dell'malarico nelle prime fasi della malattia. Sembra che i cocktail difunzionino. Siamo sul pezzo e lefunzionano", così il governatore del Veneto, Luca Zia, ha annunciato oggi l'ottima notizia sull'andamento delleattualmente in corso in regione.