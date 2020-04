Le 20 migliori fiabe Disney da vedere

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 aprile 2020) Ecco le: dalle più celebri pellicole animate ai remake in live-action dei grandi classici, dai divertenti sequel ai lungometraggi originali, ecco a voi lepiù belle della Casa del Topo. Fondata nel 1923 dal padre dei film d'animazione Walt, l'omonima Casa del Topo non ha mai smesso di far sognare adulti e bambini grazie alle sue straordinarie storie e ai loro indimenticabili protagonisti. Sono tantissimi, infatti, i lungometraggi prodotti dallache sono entrati a pieno titolo nella storia del cinema, siano essi cartoni animati, film a tecnica mista o remake in live-action. Per rendere omaggio alla sua enorme produzione che, da decenni, ci tiene compagnia emozionandoci e facendoci sorridere, abbiamo deciso di stilare un elenco delle sue storie più belle. Da Lilli e il vagabondo a Il ritorno ...