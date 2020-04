La virologa Ilaria Capua | «Così la nostra vita dovrebbe adattarsi al Covid-19»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 12 aprile 2020) La premessa di Ilaria Capua, che con il Corriere della Sera ha cercato di rispondere agli interrogativi che il Coronavirus, ancora, si porta appresso, sta nella lunghezza del tempo scientifico. «Sono tante, tantissime le cose che non sappiamo e su cui molti si interrogano e purtroppo la scienza ha tempi lunghi, lunghissimi per arrivare alle sue certezze relative», ha scritto la virologa, che dal Parlamento italiano ha poi trovato spazio all’Università della Florida, ricordando come «Non sappiamo neanche quanto l’infezione abbia circolato e si sia diffusa in Italia, perché i campionamenti non sono rappresentativi e le procedure non armonizzate». Ogni stima, dunque, è «intrinsecamente sbagliata». E tutto, oggi, sta nel capire quanto.