La Spoon River dello sport

(Di domenica 12 aprile 2020) “A nessun funerale mai / L’amore non si sotterra”. I versi di Ezio Vendrame, genio, ribelle e poeta del nostro calcio si adagiano come lenzuola bianche su queste giornate infette che ogni giorno ci portano via qualcuno. Locome ogni settore ha la sua, le sue tracce di memoria da no