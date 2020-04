La Serie A riprenderà così: porte chiuse fino a marzo 2021, partite in campo neutro (Di domenica 12 aprile 2020) La Serie A si prepara a tornare in campo, se tutto andrà bene lo farà il 31 maggio oppure il 7 giugno. L'orientamento è far disputare tutte le partite a porte chiuse e, in caso di match nelle "zone rosse", ricorrere al campo neutro. Quando potranno tornare i tifosi allo stadio? Impensabile che accada che fino a dicembre. Leggi su fanpage Quando riprenderà la Serie A? Le date in calendario per tornare in campo

