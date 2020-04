La Regina Elisabetta parla agli inglesi nel giorno di Pasqua: “Il coronavirus non vincerà” (Di domenica 12 aprile 2020) La Regina Elisabetta II, per la prima volta nell'arco del suo lungo regno, ha rivolto un messaggio alla nazione nella sera prima di Pasqua, attraverso un video diffuso tramite social. La sovrana ha dichiarato: "coronavirus non avrà la meglio su di noi. Per quanto la morte possa sembrare scura, in particolar modo a chi piange un lutto, la luce e la vita sono più grandi. Possa la fiamma eterna della speranza Pasquale essere per noi che fronteggiamo il futuro una guida salda". Leggi su fanpage Regina Elisabetta - il messaggio di Pasqua : “Non ci faremo sopraffare”

La Regina Elisabetta manda un messaggio di auguri per Pasqua : “La luce trionferà sulle tenebre”

La regina Elisabetta e gli auguri di Pasqua : “Il virus non vincerà. La luce trionferà sulle tenebre” (Di domenica 12 aprile 2020) LaII, per la prima volta nell'arco del suo lungo regno, ha rivolto un messaggio alla nazione nella sera prima di, attraverso un video diffuso tramite social. La sovrana ha dichiarato: "non avrà la meglio su di noi. Per quanto la morte possa sembrare scura, in particolar modo a chi piange un lutto, la luce e la vita sono più grandi. Possa la fiamma eterna della speranzale essere per noi che fronteggiamo il futuro una guida salda".

HuffPostItalia : La regina Elisabetta e gli auguri di Pasqua: “Il virus non vincerà. La luce trionferà sulle tenebre” - VanityFairIt : La Regina ha parlato di nuovo agli inglesi: «È stando lontani che proteggiamo il nostro prossimo. La luce e la vita… - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ai britannici 'Cambierà tutto, siate forti' RIVEDI IL VIDEO #coronavirus #ANSA The Royal Fa… - semplici8 : Quando saremo ormai prossimi alla fine, tutti contagiati dai miliardi di untori in coda oggi sulla Salaria, non dov… - GossipsVip : #Hottest #KateMiddleton #Royals #Gossip #Gossips Kate Middleton e la Regina Elisabetta furiose: bufera a >> TUTTO… -