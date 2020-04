La prima foto di Meghan e Harry a Los Angeles potrebbe valere 100 mila dollari

Leggi su vanityfair

(Di domenica 12 aprile 2020) Da quando sono atterrati a Los Angeles col piccolo Archie, Harry e Meghan non hanno potuto mettere il naso fuori casa – tanto che lei non ha ancora incontrato mamma Doria Ragland – per via delle restrizioni imposte dal coronavirus. Ma quando l’emergenza sanitaria sarà solo un brutto ricordo, anche loro potranno finalmente uscire. E i paparazzi non vedono l’ora. Perché la prima foto dei Sussex a Los Angeles – purché sia nitida – vale una cifra astronomica. Per la precisione «centomila dollari», secondo il celebre paparazzo californiano Mark Karloff. Solo celeb planetarie come Leonardo DiCaprio e Beyoncé «valgono» altrettanto.