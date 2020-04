La Pasqua di Papa Francesco senza il Resurrexit: cosa significa (Di domenica 12 aprile 2020) Il rito del “Resurrexit” è uno tra i più antichi della chiesa cattolica, che affonda le sue origini nel medioevo e che ricorda lo stupore di Pietro nel vedere il sepolcro vuoto nel momento della Resurrezione: si tratta di un rituale che certifica davvero il ritorno di Gesù nel mondo dei vivi dopo la morte, con tanto di annuncio di San Pietro agli altri undici apostoli. Il rito, antichissimo, era stato reintrodotto nella liturgia Pasquale da Giovanni Paolo II, nell’anno giubilare del 2000. Quest’anno, invece, Papa Francesco ha rinunciato a celebrarlo. LEGGI ANCHE > Migranti, la lettera di Papa Francesco a Mediterranea: “Contate su di me“ Resurrexit, il rito a cui Papa Francesco ha rinunciato Per questo motivo, la liturgia domenicale di oggi, celebrata a San Pietro nell’ormai usuale scenario deserto, con il pontefice ... Leggi su giornalettismo Pasqua - Il Papa sceglie una celebrazione penitenziale

